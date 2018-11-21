Минобороны резко отреагировало на версию о смерти экс-главы ГРУ в Ливане

В Минобороны считают «конспирологическим бредом» версию о том, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, а не в России.

«Слухи, распространяемые с подачи минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, – конспирологический бред», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в январе 2016 года Сергун находился в России.

Ранее во вторник бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн на допросе в ФБР заявлял, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун якобы был убит в Ливане.

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный говорил, что израильская разведка изначально выдвигала версию покушения на Сергуна в Ливане в связи с его работой.