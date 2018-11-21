Экс-советник Трампа опроверг российскую версию смерти главы ГРУ Сергуна

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в ходе допроса в ФБР заявил, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун якобы умер в Ливане, а не скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.

Флинн якобы сообщил о времени и месте смерти Сергуна на допросе в ФБР еще в январе 2017 года, однако эти показания ранее полностью не раскрывались. Теперь же их опубликовало министерство юстиции США.

«Флинн заявил, что он позвонил послу (России в США Сергею) Кисляку после смерти (Игоря) Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», – говорится в отчете ведомства.

Ранее сообщалось, что возглавлявший ранее ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни. На его место был назначен генерал-лейтенант Игорь Коробов, который также умер в ноябре 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что по официальной версии, Сергун скоропостижно скончался в ведомственном доме отдыха в Московской области – от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Однако западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявила, ссылаясь на свои источники, что Сергун умер или даже был убит 1 января 2016 года, выполняя некую секретную миссию в Ливане. Та же версия излагалась в израильской газете Jerusalem Post и ливанской газете «Аль-Ахбар», тесно связанной с группировкой «Хезболла». Утверждалось, что незадолго до смерти Сергун ездил в Сирию и встречался с Башаром Асадом.

В мае 2016 года стало известно, что закрытым указом Путин присвоил посмертно звание Героя России экс-руководителю главного разведывательного управления Генштаба Игорю Сергуну. Сообщалось, что награждение связано не только с успешными действиями ГРУ в Сирии, но и в целом с реорганизацией военной разведки. Например, именно под его началом ГРУ стало уделять больше времени на работу по получению оперативных данных о новых и секретных вооружениях и военной технике, разрабатываемых в других странах.