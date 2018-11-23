Начальника ГРУ похоронили на Троекуровском кладбище

Руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

«Игорь Валентинович Коробов был не «паркетным» генералом, а высокоподготовленным профессионалом, много лет проработавшим «в поле», – сказал на церемонии похорон генерал-полковник Федор Ладыгин, руководивший ГРУ с 1992 по 1997 год, передает ТАСС.

Ладыгин добавил, что Коробов был способным и очень талантливым разведчиком, отдавшим много лет жизни работе за рубежом.

«Он был очень стойким в отстаивании своей точки зрения, когда это было необходимо для того, чтобы добиться успешного выполнения поставленных перед ним руководством страны и министерства обороны задач в противоборстве с умелым и высоко подготовленным противником», – подчеркнул экс-начальник ГРУ.

Коробов подготовил последователей и учеников, которые сумеют успешно продолжить «очень трудную и опасную работу военного разведчика», – отметил Ладыгин.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что генерал-полковник Игорь Коробов был высокопрофессиональным военным и достойным генералом.

«В последнее время он боролся не только с врагами нашей Родины, но и с тяжелым недугом, и делал это достойно», – заметил Шойгу.

Начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов добавил, что Коробов обладал выдающимися аналитическими способностями.

«Огромен вклад Игоря Валентиновича во все заслуги нашей военной разведки, достигнутые в последнее время», – сказал Герасимов.

Врио начальника ГРУ вице-адмирал Игорь Костюков отметил, что Коробов прошел все должности от оперативного офицера до начальника Главного управления. «Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать до последней минуты», – заявил Игорь Костюков.

В траурной церемонии приняли участие вице-премьер России Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов, друзья, коллеги, соратники Коробова и ветераны разведки.

Напомним, начальник ГРУ Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Он начал работу в разведке в 1985 году, в 2016-м по указу президента возглавил Главное управление Генштаба.

Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначили вице-адмирала Игоря Костюкова.

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