Военного летчика во главе ГРУ впервые сменил военный моряк

Кончина руководителя военной разведки Игоря Коробова вызвала в Сети кривотолки. Поклонники теории заговора сразу отметили, что это уже вторая смерть шефа ГРУ менее чем за два года. В Киеве даже запустили версию о том, что Коробов казнен в наказание за фиаско с делом Скрипалей. Российские силовики оценивают подобные информационные атаки своего противника как свидетельство эффективности работы ГРУ.

На 63-м году жизни умер генерал-полковник Игорь Коробов, заместитель начальника Генштаба – и одновременно начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба. Об этом накануне сообщили в Минобороны. В заявлении указано, что генерал скончался после «тяжелой и продолжительной болезни».

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, в том числе и званием Героя России. Уже объявлено, что генерал будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище.

Коробов попал в разведку из военной авиации. Он родился в Вязьме в январе 1956 года. В 1973 году пришел служить в Вооруженные Силы СССР. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба.

Военную разведку он возглавил в январе 2016 года, после смерти предыдущего начальника ГРУ Игоря Сергуна.

Выбор в пользу фигуры Коробова объяснялся потребностью в стратегической оценке поступающей информации. Формируется новый вектор развития военной разведки, в том числе в плане внутренних реформ и подбора кадров. Никакой политики. Только прагматика, писала газета ВЗГЛЯД.

С конца того же 16-го года Коробов оказался под персональными санкциями США, которые были введены в отместку за «вмешательство России» в американские выборы.

К слову, это обстоятельство не помешало Коробову побывать в США в прошлом году – вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным, все они провели встречу с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео.

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«Предельно эффективный, высочайшего класса профессионал», – сказал газете ВЗГЛЯД по поводу Коробова близкий к Минобороны источник. При этом, по его мнению, смерть генерала, на эффективность работы управления не повлияет.

«Профессионализм людей определятся тем, что они создают команды, которые эффективны, в том числе и в таких трагических ситуациях. Их эффективность не снижается», – добавил собеседник.

«Это недавно назначенная, фактически секретная фигура, в СМИ генерал Коробов не мелькал, среди своих известен как активный разведчик, авторитет его признавали практически все», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал ФСБ в отставке Василий Малеваный.

Собеседник тоже считает, что на работу ведомства смерть Коробова никак не повлияет. «От человека практически ничего не зависит, даже если он 25 лет возглавляет данное ведомство. Уходят люди, уходят руководители, на их место становятся другие. Сейчас есть три первых зама, которых наверняка назначат на должность начальника ГРУ», – сказал Малеваный.

Действительно, в четверг временным руководителем ГРУ стал первый заместитель Коробова вице-адмирал Игорь Костюков. «Временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ стал первый заместитель руководителя главного управления Игорь Костюков», – сказал источник ТАСС.

Он отметил, что Костюков также считается основным кандидатом на должность. «Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки», – добавил источник.

Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию (ныне – Военная академия Минобороны). После окончания академии служит в ГРУ. Принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии. В прошлом году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Костюкову присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

И без официальной биографии Костюкова известно, что ГРУ активно участвует в российской операции в Сирии, однако подробностей по этому поводу мало.

ГРУ вообще считается даже более закрытой структурой, чем другие спецслужбы. Однако в последние месяцы она привлекла к себе особое внимание из-за дела Скрипалей и попала под огонь критики даже внутри России. Как писала в прошлом месяце газета ВЗГЛЯД, в ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в печати из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». В частности, стали очевидными проблемы с тем, как российские спецслужбы ведут работу по шифровке своих сотрудников.

Тем временем смерть шефа ГРУ бурно обсуждается в телеграм-каналах. Блогеры, например, пишут, что Коробов тяжело болел с прошлой осени и Костюков фактически уже год руководил работой спецслужбы.

«Неразберихи в ГРУ никакой не будет –

всеми делами давно уже занимается Костюков, который на достаточно хорошем счету и держит марку, несмотря на всяких там Скрипалей. Его работой довольны», – отметил автор Telegram-канала «Рыбарь».

Любители конспирологических версий обратили внимание на тот факт, что это уже вторая менее чем за два года смерть начальника военной разведки. Причем, смерть предшественника Коробова Игоря Сергуна также считается загадочной.

По официальной версии, Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года в ведомственном доме отдыха в Московской области – от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Однако западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявила, ссылаясь на свои источники, что Сергун умер или даже был убит 1 января 2016 года, выполняя некую секретную миссию в Ливане. Та же версия излагалась в израильской газете Jerusalem Post и ливанской газете Аль-Ахбар, тесно связанной с группировкой Хезболла. Утверждалось, что незадолго до смерти Сергун ездил в Сирию и встречался с Башаром Асадом.

Агентство Reuters прямо проводит аналогию между смертями Скрипаля и Коробова, а самого руководителя ГРУ называют тем, кого Запад обвинил в череде дерзких атак.

Украинские националистические ресурсы додумались до того, что генерала Коробова казнили из-за дела Скрипалей. Как предположил, например, портал «Обозреватель», идет «зачистка рядов от неугодных или за провал операции с отравлением Скрипалей в Солсбери».

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов считает, что подобные информационные атаки на сотрудников ГРУ, говорят о том, что ГРУ хорошо поработало над выполнением своих задач.

«Если бы эта служба работала плохо, то никогда бы таких целевых, спланированных, организованных нападок со стороны зарубежных спецслужб и пропагандистских органов, не было», ­- сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Мне лично пришлось знать трех начальников ГРУ и о каждом из них могу сказать, что это исключительные профессионалы. С покойным я общался, и очень высоко его оцениваю. Это настоящая «школа», – подчеркнул Ворожцов.

Он напомнил: чтобы дойти до поста шефа ГРУ, кандидаты проходят огромный, длительный, сложный и профессиональный отбор. «Это всегда люди, владеющие несколькими иностранными языками, очень неплохие военные и одновременно люди, хорошо знающие разведывательные особенности. Уход любого из них огромная потеря и для страны, и для Минобороны», – пояснил Ворожцов.

Любой человек незаменим, однако ГРУ­ - большая структура со столетней историей, отметил эксперт. «Потери людей всегда сказываются, но принцип заключается в том, что система работает с технологиями, навыками, имеет достаточно жесткую организацию и вряд ли враги России могут радоваться. ГРУ и после смерти своего начальника, продолжит свою нелегкую, но очень важную для страны работу», – сказал эксперт.

По мнению генерала, решение о том, кто займет этот пост будет принимать президент, но очевидно, что «в стране есть достаточное количество людей, достойных возглавить эту службу». «У президента будет нелегкий выбор. Скажем прямо: и исполняющий обязанности вице-адмирал Костюков, - безусловно, человек профессиональный», – заключил Ворожцов.