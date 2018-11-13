Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

На 63-м году жизни умер начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов, сообщил источник в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни, передает ТАСС.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В 1973 году пришел служить в Вооруженные Силы СССР.

Коробов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС России.

В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками.

За годы службы генерал был награжден многими орденами и медалями.

Указом президента России январе 2016 года Коробов был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Напомним, в конце января Коробов в числе других руководители российских спецслужб совершил визит в Вашингтон для переговоров с экс-директором ЦРУ и нынешним главой Госдепартамента США Майком Помпео.