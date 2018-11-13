Назначен врио главы ГРУ

Временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России назначен первый заместитель главы управления вице-адмирал Игорь Костюков, сообщил источник в военном ведомстве.

«Временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ стал первый заместитель руководителя главного управления Игорь Костюков», – сказал источник ТАСС.

Он отметил, что Костюков также является основным кандидатом на должность начальника ГРУ. «Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки», – добавил источник.

В среду на 63-м году жизни умер начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов.

Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию (ныне – Военная академия Министерства обороны России). По окончании академии служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба ВС РФ. Стал первым заместителем начальника ведомства.

Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии против террористической организации «Исламское государство*».

В 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Костюкову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».