Госдума может облегчить получение гражданства пострадавшим за веру украинцам

Российские парламентарии могут рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей на Украине, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания», – сказал спикер Госдумы, передает ТАСС.

В связи с этим он не исключил, что депутаты «подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев».

Кроме того, добавил Володин, в Госдуме рассматривают возможность направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине.

15 декабря прошел «Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.