Список пусков с Восточного на 2019 год оказался очень коротким

В 2019 году произойдет только один пуск с космодрома Восточный, запланированный на весну-лето, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Это будет старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 совместно с попутными зарубежными малыми космическими аппаратами», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что запуск предполагается весной-летом 2019 года.

Ранее другой источник рассказывал, что французская Arianespace отвергла предложение Роскосмоса перенести два запуска с британскими спутниками связи OneWeb на космодром Восточный вместо Байконура. Это связано с дороговизной изменения схемы доставки оборудования.

В ноябре на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный был обнаружен критический дефект.

Ранее на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».