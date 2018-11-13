США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

У Соединенных Штатов нет вооружений, которые смогут эффективно противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая, говорится в отчете Счетной палаты США.

«Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем ПРО, оружие также может быть использовано для улучшения возможностей обычных и ядерных вооружений дальнего действия. Контрмер не существует», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе представитель Счетной палаты США Джон Пендлтон также сообщил, что боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США далека от поставленной Пентагоном цели в 80%.

Кроме того, в Соединенных Штатах заявили об экзистенциальной угрозе со стороны гиперзвукового оружия России. Так, в пентагоне заявили, что Россия может уничтожить США, а Китай способен нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб.