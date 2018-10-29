США заявили об экзистенциальной угрозе со стороны гиперзвукового оружия России

Соединенные Штаты не готовы противостоять гиперзвуковым атакам со стороны России и Китая, которые наращивают свои возможности в этой сфере, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

Гриффин заявил, что если США не будут предотвращать такие риски, то развитие гиперзвукового оружия в России и Китае начнет представлять «экзистенциальные» угрозы для Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.

Накануне сообщалось, что министерство обороны США объявило конкурс на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов.

В марте в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».