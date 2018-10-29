Пентагон объявил тендер на разработку систем защиты от российского супероружия

Министерство обороны США объявило конкурс на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов, включая планеры и ракеты, сообщают СМИ.

Тендер объявило Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона. Заявки принимают до 21 декабря 2018 года. Конкурс проводится в рамках программы срочных закупок, что подразумевает упрощенное заключение контрактов на закупку вооружений и ускоренную их поставку в войска, сообщает N+1.

Участники тендера должны представить предварительные проекты, которые предполагают разработку относительно дешевых средств поражения гиперзвуковых целей и быстрое создание демонстраторов таких средств.

Также возможно заключение еще ряда соглашений с участниками тендера на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эти соглашения могут заключить до середины 2019 года.

Испытания демонстраторов системы защиты планируется провести в 2020 году.

Сейчас у США нет систем, способных перехватывать гиперзвуковые маневрирующие объекты в атмосфере.

Ранее The National Interest писал, что США забыли об угрозе со стороны российских и китайских крылатых ракет и беспилотников, которые могут уничтожить американские базы за рубежом. Среди угроз упоминался российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Отмечалось, что агентству противоракетной обороны США не хватит опыта и финансирования для разработки более надежной «системы систем» для защиты «от массированного залпового огня».

В марте в ходе послания Федеральному Собранию Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард». В сентябре президент поручил разработать новые виды вооружения.