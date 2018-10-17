В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами

США, уделяя внимание защите от баллистических ракет, забыли об угрозе со стороны российских и китайских крылатых ракет и беспилотников, которые могут уничтожить американские базы за рубежом, об этом пишет The National Interest.

«Большую часть эпохи после холодной войны министерство обороны США было сосредоточено на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет», – говорится в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок США.

Однако, как пишет The National Interest, Москва и Пекин в это время накопили огромные запасы управляемого оружия, угрожающего базам США за границей. Среди угроз в исследовании перечисляются российские ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

При этом специалисты считают, что Агентству противоракетной обороны США не хватит опыта и финансирования для разработки более надежной «системы систем» для защиты «от массированного залпового огня» важнейших объектов инфраструктуры в США и американских военных объектов за границей.

Ранее National Interest опубликовал статью, в которой объяснил, почему с российскими зенитными ракетными системами С-400 «не стоит шутить».