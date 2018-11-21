В США заявили о снижении боеготовности американской морской авиации

Боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США далека от поставленной Пентагоном цели в 80%, заявил представитель Счетной палаты США Джон Пендлтон.

«С моей точки зрения, этого будет трудно достичь», – цитирует RT выступление Пендлтона в сенате.

Он отметил, что Счетная палата США выявила множество проблем, касающихся не только состояния техники, но и подготовки личного состава.

«Готовность к полетам воздушных судов ВМС и Корпуса морской пехоты ограничена вследствие старения летного парка, а также трудностей с техническим обслуживанием и снабжением. Все это снижает способность данных родов войск поддерживать воздушные суда в состоянии боеготовности», – сказал он.

Он уточнил, что несмотря на миллиарды долларов, ежегодно направляемые на поддержание боеготовности ВС к полетам, она снижается с 2011 года. Это связано с тем, что рост активности ВМС привел к увеличению износа самолетов морской авиации и сокращению времени на ремонт, что является проблемой для стареющего авиапарка.

Замглавы военно-морских операций США адмирал Уильям Моран сообщил, что коэффициент готовности к выполнению полетного задания самолетов F/A-18E/F не превышает 66%.

В Счетной палате скептически отнеслись к планам Пентагона заменить старую технику на истребители пятого поколения F-35. Аудиторы считают, что этим самолетам свойственны те же проблемы, а показатели их боеготовности еще ниже.

Например, находящиеся на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты F-35 в марте – июне прошлого года смогли подняться в воздух и выполнить как минимум одну боевую задачу лишь в 52% случаев. Уровень боеготовности составил всего 15%.

Счетная палата отметила и проблемы с подготовкой летчиков и технического персонала.

«Дефицит пилотов истребителей, прошедших первый этап боевой подготовки, вырос более, чем в два раза: с 12% в 2013 финансовом году до 26% в 2017 финансовом году. Аналогично общий дефицит летчиков-истребителей корпуса морской пехоты увеличился в четыре раза: с 6% в 2006 финансовом году до 24% в 2017 финансовом году», – сказал Пендлтон.

ВМС также не хватает слесарей-специалистов по листовому металлу и токарей в центрах по ремонту и обслуживанию авиационной техники. Эти специалисты предпочитают работать на гражданских предприятиях из-за более высокой зарплаты.

Ранее бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Ларри Корб рассказывал, как военные подтасовывают цифры, чтобы «увеличить» боеготовность техники.

В сентябре стало известно о снижении боеготовности авианосцев США, исследователи сообщали, что корабли подобного типа в американском флоте тратят больше времени на техобслуживание, чем на походы.