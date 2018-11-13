В Пентагоне заявили о способности России уничтожить США

Россия может уничтожить США, а Китай способен нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб, заявил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, которого американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ).

Он отметил, что в обнародованной прошлой зимой новой редакции Стратегии национальной обороны США определено пять основных угроз стране, передает ТАСС.

«Иран является одной из них и находится (уровнем) ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезное ранение», – заявил Маккензи.

Он также заявил о «злонамеренной деятельности» Тегерана в регионе, которая угрожает США.

В ноябре в Соединенных Штатах заявили об экзистенциальной угрозе со стороны гиперзвукового оружия России.