Нью-Йорк собрался разрешить марихуану

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.

Он заявил, что легализация и налогообложение использования рекреационной марихуаны положит конец «неоправданной криминализации», передает РИА «Новости».

Губернатор отметил, легализация марихуаны – это один из пунктов плана нововведений в штате, запланированных на следующий год.

Марихуана уже легализована в девяти штатах США (Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн и Массачусетс), а также в американской столице. Для медицинского использования она теперь будет доступна в 30 штатах.

Ранее марихуану легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса. Кроме того, с ноября употреблять марихуану в медицинских целях разрешили в Великобритании, а также в Новой Зеландии.