Украинский депутат заявил о «возвращении Киеву статуса Третьего Рима»

Киев после «объединительного собора» вернул себе статус «Третьего Рима», получив статус центра восточноевропейского христианства, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на согласительном совете парламента.

«Коллективный Моисей, который сегодня выводит украинский народ из московского рабства, это то достижение, которое будет золотыми буквами внесено в историю нашего народа и историю 2018 года. Речь идет не только об окончательной независимости, речь идет о возвращении Киеву статуса Третьего Рима, об утверждении Украины и Киева в качестве центра восточноевропейского христианства», – передает его слова портал Sharij.net.

Гончаренко заявил, что этот день «чрезвычайно важен» для людей, исповедующих все религии и атеистов, так как речь идет об «окончательном установлении украинской независимости».

Третий Рим – идея, которая используется для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.

Теория «Москва – Третий Рим» послужила смысловой основой представлений о роли и значении России в период возвышения Московского княжества. Начиная с Иоанна III московские великие князья считались преемниками римских и византийских императоров. В явном виде концепция была сформулирована в двух посланиях конца 1523-начала 1524 года старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем, адресованных в том числе великому князю Московскому Василию III Ивановичу.

Именно Филофей сформулировал мысль о том, что «первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать».

К Киеву теория не имеет никакого отношения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет «новую украинскую церковь». Отметим, что объединительный собор уже назвали раскольническим УПЦ МП, РПЦ, Белорусская, Эстонская церкви, раскритиковали Константинополь болгарские иерархи.