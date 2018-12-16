Болгарский митрополит обвинил Варфоломея в переходе границ своей юрисдикции

Константинопольский патриарх Варфоломей перешел границы своей юрисдикции в ситуации с Украинской православной церковью, заявил член Священного синода Болгарской православной церкви, митрополит Видинский Даниил (Николов).

«Спор на Украине – это не просто спор между двумя поместными православными церквями, он влияет на всю Православную Церковь, влияет на межправославные отношения. Он нарушает тысячелетнее каноническое право Церкви, одним из основных принципов которого является принцип церковной юрисдикции, эти ограничения четко определены и общепризнаны», – передает слова митрополита Даниила РИА «Новости».

По его словам, каждая автокефальная церковь имеет право на самоуправление в пределах своих границ, но распространять свою юрисдикцию на другие поместные церкви не имеет права. Митрополит Даниил подчеркнул, что патриарх Варфоломей перешел границы своей юрисдикции. «Святейший патриарх Варфоломей возглавлял Константинопольский патриархат с 1991 года, он всегда признавал, что УПЦ находится под юрисдикцией Московского патриархата. Теперь он вдруг заявляет, что Киевская митрополия никогда не была под полной юрисдикцией Московского патриархата», – отметил он.

Даниил добавил, что церковные правила устанавливают сроки давности для споров о правах на юрисдикцию. В частности, 133-е правило Карфагенского Собора устанавливает трехлетний срок – если епископ считает, что другой влез на его территорию, у него есть три года, чтобы подать претензии. В соответствии с 17-м правилом Четвертого Вселенского Собора и 25-м правилом Пятого и Шестого Вселенского Собора предусмотрен 30-летний срок для урегулирования споров.

«В нашем же случае прошло несколько веков, и с точки зрения канонического права эти споры недопустимы», – сказал Даниил.

В ноябре предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий назвал реализацию Константинопольским патриархатом украинской автокефалии «хождением по минному полю».

Напомним, в субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор». По его итогам президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.