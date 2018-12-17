Трамп стал менее популярным после выборов в Конгресс

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился после промежуточных выборов в Конгресс, по результатам которых демократы получили контроль над Палатой представителей, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

Так, работу Трампа одобряют 43% опрошенных, 54% негативно относятся к деятельности американского лидера. Для сравнения, по итогам аналогичного опроса, проведенного незадолго до состоявшихся в ноябре выборов, данные показатели составляли соответственно 46% и 52%, передает ТАСС.

Только 38% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, проголосовали бы они за второй срок для Трампа в ходе выборов 2020 года. 52% отказались поддержать действующего американского лидера.

Кроме того, согласно результатам социологического исследования, большее число американцев считает неминуемым спад экономики США в течение ближайшего года. 33% опрошенных заявили о том, что экономическая ситуация в стране, по их мнению, ухудшится (лишь 28% придерживаются обратной точки зрения). Как отмечается, это самый низкий показатель ожиданий за последние годы. При этом эксперты называют успехи в экономике «главным спасением» Трампа.

Опрос проводился с 9 по 12 декабря среди около 900 американцев, в том числе зарегистрированных избирателей, по телефону и электронной почте. Средняя погрешность результатов исследования составляет около 3 процентных пунктов.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых, республиканцы сохранили большинство в Сенате, однако потеряли контроль над Палатой представителей. Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США «потрясающим успехом».