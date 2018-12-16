Под Томском три человека пострадали при жесткой посадке вертолета

В результате жесткой посадки вертолета в Томской области пострадали три человека, сообщил источник.

Речь идет о вертолете Ми-8, на борту которого были вахтовики. Из 25 человек, которые были на борту, пострадали трое, передает ТАСС.

Причиной жесткой посадки называется сломанная стойка шасси.