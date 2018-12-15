В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

Украинские военные пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Обстрелы были произведены по селам Логвиново, Сокольники, Калиновка, Красный Яр и районам Золотого-5, передает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По тем же данным, огонь вели из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов АГС, РПГ и стрелкового оружия.

12 декабря замначальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что группировка ВСУ в количестве 12 тыс. человек 14 декабря начнет наступление со стороны Мариуполя.

14 декабря Народная милиция ЛНР сообщила об обнаружении тяжелого вооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.