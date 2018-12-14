Курских благотворителей признали виновными в изнасиловании волонтера

За изнасилование волонтера руководители благотворительного фонда «Ваша опора» приговорены судом Курска к четырем годам колонии общего режима, сообщает региональное Следственное управление СК России.

Установлено, что в сентябре 2017 года учредитель и председатель фонда Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин, находясь в квартире с 18-летним волонтером, стали унижать молодого человека, издеваться, и, угрожая избиением, надругались над ним, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК России.

Оба фигуранта признаны виновными по части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему).

Ранее сообщалось, что мужчины обвинили волонтера в причастности к смерти их кота, таким образом они решили наказать добровольца.