Священник отчитался о средствах на покупку вещей от Gucci и Louis Vuitton

Протоиерей Вячеслав Баскаков, выложивший в соцсетях фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой люксовой одежды, раскрыл источники дохода.

По словам батюшки, все брендовые вещи куплены в кредит или на распродажах. Священник отметил, что на самую дорогую обувь в его гардеробе скидок не оказалось, и Баскаков был вынужден откладывать на нее деньги целый год. На нее он в итоге не пожалел 60 тысяч рублей, поскольку хотел ботинки «именно с пряжками», сообщает издание «Сноб».

Шарф бренда Louis Vuitton священнику пришлось приобрести в кредит, который, по словам протоирея, предстоит выплачивать еще два года.

Баскаков отметил, что, выкладывая фотографии, он вовсе не хвастался покупками, а лишь делился с подписчиками радостью.

«Когда я фотографировался с чемоданом Louis Vuitton, зная историю этого дома, я хотел приобрести такой чемодан. И приобрел бы, если бы мог. Это ведь не просто чемодан – это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха. И даже тот небольшой шарф, который я недавно купил, – тоже окно в Париж», – поделился протоиерей и отметил, что никогда не был за границей.

Напомним, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что протоиерей ведет в соцсети аккаунт archpriesttver, где выкладывает фотографии дорогой люксовой обуви, шикарных ресторанов и бизнес-центров. Священник пояснил, что фото сделал действительно он, однако дорогие вещи не являются его собственностью. Он рассказал, что снимки были сделаны в магазине, а к недорогой обуви он самостоятельно пришивал другие пряжки.

Ранее сообщалось, как на подобный инцидент отреагировала тверская епархия, в которой служит священник.