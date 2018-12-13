В расследовании дела Кокорина и Мамаева нашли нарушения

Прокуратура Москвы в ходе проверки нашла ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов «Краснодара» и «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Следователи не установили все обстоятельства дела, несмотря на то, что они проводят расследование большой группой, а следственные действия выполнены не в полном объеме», – сказал Бушманов, который защищает интересы Мамаева, передает «Интерфакс».

По его словам, прокуратура внесла следствию представления об устранении нарушений.

Бушманов также выразил надежду на то, что до конца года обвинение будет снято. Он сообщил, что направил в столичную прокуратуру дополнительную жалобу с требованием направить представление о снятии с Мамаева обвинений по инциденту в кафе. Последняя экспертиза, указал Бушманов, установила, что футболист «Краснодара» находился более чем в трех метрах от федерального чиновника Дениса Пака.

Другая экспертиза, утверждает адвокат, подтвердила отсутствие у Мамаева «хулиганских мотивов в отношении Виталия Соловчука», водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 февраля 2019 года. На заседании они частично признали свою вину.

Их обвиняют в побоях и хулиганстве.