НАСА предупредило об опасности таяния ледников в Антарктиде

Крупнейшие ледники в Восточной Антарктиде начали стремительно таять в результате потепления воды в океане, что может иметь катастрофические последствия для планеты.

Исследователи заметили, что таять начал самый большой в этом регионе ледник Тоттен. Его полное исчезновение приведет к повышению уровня воды более чем на три метра, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

Также стали таять ледники меньшего размера – Андервуд, Бонд, Адамс и Вандерфорд. Высота этих ледников за последние десять лет уменьшилась почти на три метра. Ежегодно они теряют почти 25 сантиметров высоты.

В НАСА считают, что основной причиной ускорения таяния ледников является теплая вода, которая выталкивается из глубины из-за изменения уровня льда в океане.

Ранее ученые из Йельского университета сообщали, что постепенное поднятие на поверхность теплых глубинных вод, находящихся под верхним слоем морской воды, приведет и к таянию льдов в Арктике.