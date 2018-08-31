Названа новая причина потепления в Арктике

К таянию льдов в Арктике приведет постепенное поднятие на поверхность теплых глубинных вод, находящихся под верхним слоем морской воды, выяснили ученые из Йельского университета.

Согласно исследованию океанографов, глубинные воды в канадском морском бассейне теплеют, а количество тепла в самых теплых слоях океана выросло в два раза за последние 30 лет, передает «ФАН» со ссылкой на Science Alert.

Изменение климата приводит к таянию льдов между Аляской и Чукоткой. Далее вода двигается на север, захватываемая ветровым потоком, круговоротом Бофорта, и подвергаемая воздействию солнечного излучения.

Таким образом эта теплая вода оказывается в Арктике и перемещается на глубину. Океанографы считают, что в будущем теплый слой поднимется на поверхность и станет причиной таяния льда.

Ранее сообщалось, что второй раз за год в Арктике начал разрушаться самый старый и толстый лед из-за теплых ветров и изменения климата в Северном полушарии.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, в 2017 году ледники на планете 38 раз теряли в массе, а некоторые моря Арктики стали теплее на 3-4 градуса по сравнению с привычной средней температурой.