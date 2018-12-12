Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене

Самолет авиакомпании Bulgaria Air, на борту которого находился вице-премьер Болгарии Красимир Каракачанов, экстренно приземлился в Вене из-за лопнувшего стекла.

«Это произошло из-за повреждения стекла в кабине пилотов, благодаря профессионализму которых посадка была осуществлена без паники и каких-либо инцидентов», – цитирует РИА «Новости» выступление Каракачанова в эфире телеканала NovaTv.

Самолет летел из Брюсселя в Софию. На борту находились несколько чиновников болгарского правительства. Данных о пострадавших нет.

В понедельник пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.