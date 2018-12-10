Самолет рейсом из Тюмени в Уфу совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.

«Во время полета экипаж заметил трещину и принял решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга, которая прошла в штатном режиме», – сообщили ТАСС в экстренных службах.

На борту самолета находились 67 человек, включая 63 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Также добавляется, что после аварийной посадки все пассажиры размещены в аэропорту и ожидают вылета в Уфу.

Напомним, в ноябре 2018 года из-за проблем с индикацией топлива вынужденно приземлился в аэропорту Казани пассажирский самолет, направлявшийся из Орска в Москву. Причиной, по словам представителя приволжской транспортной прокуратуры, стала «некорректная индикация топлива». Из находившихся на борту пяти членов экипажа и 76 пассажиров никто не пострадал.