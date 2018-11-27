Самолет вынужденно сел в аэропорту Казани

Взгляд
27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против РоссииФото: РИА «Новости»
Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье – и где можно было бы ожидать нового обострения? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

Антон Крылов, журналист
В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...

Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Дмитрий Дабб, кинокритик
Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
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Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Самолет вынужденно сел в аэропорту Казани

          27 ноября 2018, 09:47

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива, сообщила старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

          Иванова сообщила, что самолет приземлился в 04.54 мск, «причиной стала некорректная индикация топлива», передает РИА «Новости».

          На борту находились пять членов экипажа и 76 пассажиров, пострадавших нет.

          Отмечается, что пассажиры уже перерегистрированы на другой борт в Москву, который должен вылететь в ближайший час. Аэропорт прилета сменился с Шереметьево на Домодедово.

          Информацию о внеплановой посадке самолета подтвердил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

          Ранее Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске.


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