Самолет вынужденно сел в аэропорту Казани

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива, сообщила старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Иванова сообщила, что самолет приземлился в 04.54 мск, «причиной стала некорректная индикация топлива», передает РИА «Новости».

На борту находились пять членов экипажа и 76 пассажиров, пострадавших нет.

Отмечается, что пассажиры уже перерегистрированы на другой борт в Москву, который должен вылететь в ближайший час. Аэропорт прилета сменился с Шереметьево на Домодедово.

Информацию о внеплановой посадке самолета подтвердил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Ранее Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске.