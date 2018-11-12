Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Нордстар» совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Официальный представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила, что у Boeing 737-800, следовавшему по маршруту Домодедово – Норильск, в момент захода на посадку сработал датчик выпуска закрылков, передает ТАСС.

При этом экипажу лайнера, на борту которого находились 166 взрослых пассажиров, 20 детей и шесть членов экипажа, в 6.15 (2.15 мск) удалось совершить аварийную посадку.

Горбунова сообщила, что обратный рейс, запланированный на 7.00 (3.00 мск), перенесен на два часа, так как компания решила провести обследование совершившего посадку воздушного судна. Пассажиры в Москву вылетят резервными бортом.

Норильская транспортная прокуратура по факту инцидента начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, 4 ноября Boeing737, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, совершил вынужденную посадку в Красноярске.