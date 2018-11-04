Самолет с 173 людьми на борту совершил аварийную посадку в Красноярске

Пассажирский самолет Boeing737, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле кабины пилота, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что посадка должна произойти ближе к 13.00 мск, чтобы лайнер успел выработать топливо.

После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто не пострадал, сообщил источник «Интерфакса».

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в город Санья, и во время полета экипаж заметил трещину на лобовом стекле. На борту находятся 166 человек и 7 членов экипажа. Вынужденная посадка стала необходимой из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности. Экипаж решил приземлиться в Красноярске.