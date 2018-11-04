В Красноярске самолет со 173 людьми на борту готовится к аварийной посадке

Пассажирский самолет Boeing со 173 людьми на борту, который летел из Новосибирска в китайский Санья, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска из-за трещины в лобовом стекле, сообщили в авиационно-диспетчерских кругах региона.

«Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в город Санья, и во время полета экипаж заметил трещину на лобовом стекле», – передает ТАСС слова источника.

По его словам, экипаж решил приземлиться в Красноярске. Сейчас лайнер вырабатывает топливо.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что вынужденная посадка стала необходимой из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.

«По предварительным данным, авиакомпания определяется с предоставлением резервного борта», – сообщил представитель ведомства.

На борту находятся 166 человек и 7 членов экипажа.