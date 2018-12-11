Львовский облсовет объявил год Бандеры

Депутаты Львовского областного совета на очередном сессионном заседании заявили о решении назвать 2019 год именем Степана Бандеры и Организации украинских националистов, сообщила пресс-служба облсовета.

Депутаты объяснили такое решение 110-летием Бандеры и 90-й годовщиной первого конгресса украинских националистов, приводит текст сообщения ТАСС.

По информации агентства УНИАН, по итогам того же заседания депутаты решили направить официальное обращение президенту Украины Петру Порошенко и МИД страны с просьбой закрыть Генеральное консульство Российской Федерации во Львове. Депутаты пояснили инициативу тем, что подобные действия приведут к «улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации».

Напомним, в сентябре Львовский облсовет выступил с инициативой о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта» и предложил «установить мораторий до момента прекращения оккупации территории Украины».

Верховной Раде все те же парламентарии предложили запретить публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на русском языке по всей стране.

В сентябре школьников Украины лишили возможности изучать русский язык. В так называемой новой украинской школе был введен запрет обучения на языках национальных меньшинств, в том числе русского.