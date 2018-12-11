Появились «доказательства» связи замглавы СВР Украины с Россией

Суд по делу о госизмене замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко получил новую информацию, подтверждающую предъявленные ему ранее обвинения «в связях с Россией».

«Контрразведка Службы безопасности Украины подтверждает наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко», – сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Согласно информации Департамента контрразведки СБУ от 26 октября, гражданство России имеет также дочь гражданской жены Семочко.

В октябре Служба безопасности Украины на основании журналистского расследования возбудила уголовное дело в отношении замглавы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

СМИ сообщали о наличии у Семочко дорогого движимого и недвижимого имущества и связях с Россией. Сам Семочко считает, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет ни одного доказательства. Согласно информации с официального сайта Службы внешней разведки Украины, Семочко не уволен и по-прежнему занимает свою должность.