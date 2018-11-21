Названа причина мегасбоя в московском метро

Сбой в движении Московского метрополитена произошел из-за действий пассажиров, заявили в пресс-службе столичного метро.

«Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места», – передает сообщение пресс-службы метрополитена РИА «Новости».

В нем уточняется, что удержание дверей стало причиной задержки на «фиолетовой» линии метро. Пресс-служба добавляет, что правила безопасности в таких случаях подразумевают высадку пассажиров и проверку дверных механизмов.

В пресс-службе метро сообщили, что с Замоскворецкой линии, где произошел сбой в движении, убрали поезд.

Уточняется, что поезд проходит проверку. «Сейчас движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется по графику. Утром были увеличены интервалы на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях», – пояснили в пресс-службе.

Интервалы движения поездов были увеличены утром 11 декабря на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро.

«Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку», – сообщили в метрополитене.