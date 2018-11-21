На двух ветках московского метро сломались поезда

Сбои в движении составов во вторник утром произошли на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях московского метрополитена.

«Зеленая» и «фиолетовая» ветка московского метро оказались в чудовищной давке. Обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая – с 7.30, вторая – с 8.50, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на Таганско-Краснопресненской линии сломались сразу два поезда.

В Twitter московского метро подтвердили, что сбои произошли на южном участке Замоскворецкой линии и Таганско-Краснопресненской линии. Сотрудники столичной подземки работают над восстановлением движения.