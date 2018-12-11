Замечена интересная закономерность в обращении россиян с кредитками

В третьем квартале 2018 года российские банки выдали рекордные 2,7 млн кредитных карт на общую сумму 125,6 млрд рублей; примечательно, что большая часть этих карт оказалась невостребованной – россияне предпочитают оформлять кредитку на черный день и не пользуются ею, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Авторы исследования отмечают, что и число выданных кредитных карт, и общая сумма в третьем квартале этого года установили рекорд. Для сравнения, эти показатели составляли 1,6 млн единиц и почти 1 млн рублей за третий квартал прошлого года. Объем выдач в денежном выражении вырос по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 34%, передает РИА «Новости».

Аналитики отметили, что россияне все меньше расходуют лимит по кредитной карте: утилизация выделенного лимита, выданных в сентябре 2018 года, составляет 35,5%, в то время как в январе 2017 года этот показатель был на уровне 45,3%. Тремя годами ранее этот показатель достигал 50%.

Таким образом, значительная часть вновь выпускаемых карт потребители получают либо в результате активной рекламы продукта, либо «про запас» на случай сложных жизненных обстоятельств, отмечают авторы исследования.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин отметил, что россияне, в отличие от граждан западных стран, кредитками пользуются менее активно – их оформляют либо под конкретный товар, либо и вовсе на черный день.

В бюро кредитных историй предупреждают, что банки в таком случае могут снизить или аннулировать лимит на кредитной карте, в результате взятая «на всякий случай» карта станет бесполезной.

Ранее сообщалось, что объем плохих долгов россиян перед банками за последние 12 лет достиг 2,9 трлн рублей.