Подсчитана сумма плохих долгов россиян

Объем плохих долгов россиян перед банками за последние 12 лет достиг 2,9 трлн рублей, подсчитали эксперты исследовательской компании Frank RG по заказу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В эту сумму входит как розничная просроченная задолженность, находящаяся в настоящее время на балансе российских банков, так и накопленная, учитывающая все списания и продажи розничных кредитных портфелей, пишет РБК.

В рамках исследования была проанализирована отчетность 22 крупнейших банков с 2006 года, остальной рынок был оценен исходя из доли, которую формируют эти банки (около 80%). При подсчете в том числе учитывались все списания и продажи портфелей розничной просроченной задолженности.

«2,9 трлн рублей – показатель вне банковской системы, большая часть этих кредитов списана или продана и уже покрыта резервами», – сообщил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

По итогам 2018 года просроченные долги населения по розничным кредитам достигнут 759 млрд рублей при общей задолженности 15,2 трлн рублей.

Хуже всего розничные заемщики платят по кредитным картам: при кредитном портфеле в 1,4 млрд рублей просрочка достигает 10%. Второе место по дисциплинированности должников делят кредиты наличными и POS-кредиты (кредит на покупку товара) – просроченная задолженность достигает 8% из 5,6 млрд рублей и 275 млн рублей соответственно. Автокредиты с 7% просрочки при портфеле в 887 млрд рублей на третьем месте. Самые надежные заемщики берут ипотеку: при наибольшем объеме портфеля 6,9 трлн рублей на просрочку приходится 2%.