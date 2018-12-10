Тимошенко пообещала украинцам снизить цены на газ вдвое

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая собирается баллотироваться в президенты страны, пообещала жителям Украины снизить цены на газ вдвое в случае свой победы.

«Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые. Однако некоторые сомневаются, что их можно снизить в два раза», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, украинские госкомпании добывают газа больше, чем нужно для населения. Стоимость его с учетом налогов и затрат на транспортировку составляет, как отметила Тимошенко, 3,55 гривен (около 13 центов) за один кубометр. В то же время население вынуждено платить за газ 8,55 гривен (32 цента).

«Я гарантирую, что цены будут снижены минимум вдвое», – добавила Тимошенко.

В начале декабря Тимошенко также заявила, что необоснованно завышенные тарифы на газ убивают украинцев.

Тимошенко является лидером предвыборной гонки на Украине.