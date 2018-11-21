Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

Очередной социологический опрос показал, что большинство жителей Украины хотят видеть своим следующим президентом Юлию Тимошенко. На фоне ее предыдущих провальных рейтингов результат выглядит поразительным. Как Тимошенко удалось вырваться в лидеры предвыборной гонки, есть ли у нее реальные шансы и какова будет в случае победы ее политика по отношению к России?

Большинство социологических исследований демонстрируют одни и те же тенденции. Накануне начала избирательной кампании на Украине (она должна начаться 31 декабря) Тимошенко с результатом 14% опережает действующего президента Петра Порошенко почти в два раза (он отстает на 6%).

Это несколько странно, поскольку в 2014 году Тимошенко, только что выпущенная из тюрьмы, показала результаты далеко не выдающиеся. На президентских выборах в мае она заняла второе место, но всего лишь с 12,8% голосов (2,3 млн избирателей). Парламентские же выборы в октябре были для «Батькивщины» провальными – она заняла последнее место среди прошедших в Раду партий с 5,7% (менее 900 тыс. избирателей).

Как Тимошенко удалось поднять рейтинг, не особенно высовываясь на публику и не имея своего медиахолдинга?

Как ни странно, все очень просто. Украинские правительства с 2014 года проводили, по сути, политику «шоковой терапии», следствием чего был рост цен и тарифов на фоне падения доходов населения. Ожидалось, что правительство Гройсмана, в отличие от Яценюка, начнет проводить более социально ориентированную политику, но этого не случилось (социальные меры вроде повышения минимальной зарплаты осуществляются с большим опозданием и явно имеют предвыборный характер).

Наиболее острой была проблема роста коммунальных тарифов. Для понимания: с 2013 по 2017 год тариф на электроэнергию вырос в 3,5 раза, на газ – в 7,5 раза, на холодную воду – в пять раз, на горячую – в 5,25 раза, на отопление – в 11,3 (!) раза. При этом средняя зарплата в долларовом эквиваленте сократилась в 1,6 раза. Более всего рост тарифов ударил по работающим людям, поскольку малоимущим (пенсионеры, работающие на минимальную зарплату) полагаются субсидии.

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Именно эту тему Тимошенко сразу же оседлала и системно окучивала. Уже в текущем году она предложила ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, продажу земли сельскохозяйственного назначения (против рынка земли выступают около 60% граждан).

Второй момент – это накапливающееся в обществе недовольство Петром Порошенко. Порошенко не выполнил большинства своих предвыборных обещаний: война на Востоке не окончена, социально-экономическими вопросами президент не интересуется, евроинтеграция не дала ожидаемого эффекта, сохраняется высочайший уровень коррупции. Тимошенко рассматривается в качестве кандидата, который гарантированно сможет победить действующего президента.

Эти два фактора обеспечивают стабильно высокие рейтинги Юлии Тимошенко.

Проблемы

Есть у Тимошенко и проблемы, которые ограничивают ее возможности занять президентское кресло.

Во-первых, Тимошенко имеет давнюю политическую историю (впервые она была избрана в Раду в 1997 году), и отношение к ней в обществе крайне неоднозначное. Успела дважды посидеть в премьерском кресле и дважды – просто посидеть. Ей не верят. На настоящий момент она занимает третье место в «рейтинге антивыбора» (за кого вы ни при каких условиях не будете голосовать). С 27% она уступает в этом отношении только Порошенко (его антирейтинг – 50%) и Арсению Яценюку (он обгоняет Тимошенко на доли процента).

Как показывают результаты фокус-групповых исследований, Порошенко рассматривается большинством избирателей как «абсолютное зло», в то время как Тимошенко – как зло относительное (тоже дракон, но такой, которого можно натравить на другого дракона).

Для базового же электората Тимошенко в принципе подозрительная личность, поскольку ей удавалось успешно вести переговоры с Путиным (это само по себе криминал).

Ну и еще один важный момент – у избирателей огромный спрос на новые персоны. Кандидаты, начавшие свою карьеру при Кучме, считаются морально устаревшими. Именно этим обстоятельством объясняется высокий рейтинг комического актера Зеленского, который, в общем-то, не собирается быть президентом, но при нынешних рейтингах может отрезать Порошенко от второго тура.

Во-вторых, на настоящий момент политик №1 на Украине – Порошенко. Ему удается навязывать обществу свою повестку дня.

И Порошенко, и конкуренты адресуются преимущественно к радикальному националистическому электорату. Его немного (менее 20%), но он гиперактивен и, как показывает опыт 2004, 2006 и 2014 годов, способен навязать остальной стране свой выбор на Майдане. Политик, не работающий с этой группой избирателей, рискует повторить судьбу Януковича.

Разумеется, социально-экономические проблемы касаются этого электората так же, как и любого другого. Но для него более важны идеологические моменты – война с Россией во всем многообразии ее форм, которые и были четко ухвачены политтехнологами Порошенко в виде «АрМоВира» (основной лозунг кампании президента: «Армия. Мова (язык). Вiра (вера – имеется в виду кампания по предоставлению автокефалии украинскому православию)».

Тимошенко вынуждена поддерживать эти тезисы, но ее позиция остается слабой. Так, например, в то время когда Порошенко предлагает внести конституционные изменения о членстве Украины в ЕС и НАТО (постановка вопроса немного идиотская, но «пипл хавает»), Тимошенко может предложить только предвыборный меморандум кандидатов или в качестве сильного хода – референдум по этим вопросам (власть его почти наверняка выиграет, но будет зафиксирован раскол, который «патриотическая общественность» признавать не хочет).

В-третьих, у Тимошенко слаба организационная база. Про отсутствие медиахолдинга мы уже упоминали (хотя на Тимошенко работают ресурсы Игоря Коломойского). Полевые партийные структуры в значительной степени деградировали, и восстанавливать их очень трудно.

В-четвертых, Порошенко не слишком стеснен в использовании силового ресурса. Сажать Тимошенко не спешат (видимо, пришли к выводу, что это больше повредит самому президенту), но «зачистить» СМИ и оргструктуры партии «Батькивщина» вполне можно. Особенно если выборы будут проходить в условиях военного положения, против которого Тимошенко также выступать не может – избиратель верит в российскую агрессию.

Шансы

Итак, шансы Тимошенко пока выглядят предпочтительными, высокий рейтинг реален и обусловлен правильно подобранными темами избирательной кампании. Более того, во втором туре она вполне может победить Порошенко за счет меньшего антирейтинга, а других кандидатов – за счет большего опыта.

Однако это ситуация до начала избирательной кампании (она начинается 31 декабря). В ходе самой кампании возникнут вопросы организационного характера. И главное, Тимошенко столкнется с массированной кампанией президента, направленной на разжигание антироссийской истерии, которой Тимошенко противодействовать не может.

Еще один риск – выход на выборы относительно нового и незамаранного в деятельности администрации Порошенко кандидата. Такой кандидат сможет оттеснить Порошенко и отобрать голоса Тимошенко, даже не будучи радикально оппозиционным. Таким кандидатом может стать, например, киевский мэр Виталий Кличко (встреча с ним Ангелы Меркель трактуется именно как подбор «европейского» кандидата на пост президента).

В целом вероятность победы Тимошенко менее 50%.

Что касается якобы пророссийской позиции Тимошенко – напрашиваются аналогии с Грузией. Там президентом стала Саломе Зурабишвили, которую тоже считали «пророссийской» (во всяком случае, по сравнению с представителем партии Саакашвили Григолом Вашадзе). Первым же своим заявлением новый президент констатировала, что диалог с Россией будет невозможен, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

Нет сомнений, что позиция Тимошенко будет ровно такая же.