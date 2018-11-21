Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

          Сможет ли Юлия Тимошенко умолить избирателей избрать ее следующим президентом Украины?   5 декабря 2018, 16:01
          Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
          Текст: Василий Стоякин

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          Очередной социологический опрос показал, что большинство жителей Украины хотят видеть своим следующим президентом Юлию Тимошенко. На фоне ее предыдущих провальных рейтингов результат выглядит поразительным. Как Тимошенко удалось вырваться в лидеры предвыборной гонки, есть ли у нее реальные шансы и какова будет в случае победы ее политика по отношению к России?

          Большинство социологических исследований демонстрируют одни и те же тенденции. Накануне начала избирательной кампании на Украине (она должна начаться 31 декабря) Тимошенко с результатом 14% опережает действующего президента Петра Порошенко почти в два раза (он отстает на 6%).

          Это несколько странно, поскольку в 2014 году Тимошенко, только что выпущенная из тюрьмы, показала результаты далеко не выдающиеся. На президентских выборах в мае она заняла второе место, но всего лишь с 12,8% голосов (2,3 млн избирателей). Парламентские же выборы в октябре были для «Батькивщины» провальными – она заняла последнее место среди прошедших в Раду партий с 5,7% (менее 900 тыс. избирателей).

          Как Тимошенко удалось поднять рейтинг, не особенно высовываясь на публику и не имея своего медиахолдинга?

          Как ни странно, все очень просто. Украинские правительства с 2014 года проводили, по сути, политику «шоковой терапии», следствием чего был рост цен и тарифов на фоне падения доходов населения. Ожидалось, что правительство Гройсмана, в отличие от Яценюка, начнет проводить более социально ориентированную политику, но этого не случилось (социальные меры вроде повышения минимальной зарплаты осуществляются с большим опозданием и явно имеют предвыборный характер).

          Наиболее острой была проблема роста коммунальных тарифов. Для понимания: с 2013 по 2017 год тариф на электроэнергию вырос в 3,5 раза, на газ – в 7,5 раза, на холодную воду – в пять раз, на горячую – в 5,25 раза, на отопление – в 11,3 (!) раза. При этом средняя зарплата в долларовом эквиваленте сократилась в 1,6 раза. Более всего рост тарифов ударил по работающим людям, поскольку малоимущим (пенсионеры, работающие на минимальную зарплату) полагаются субсидии.

          Именно эту тему Тимошенко сразу же оседлала и системно окучивала. Уже в текущем году она предложила ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, продажу земли сельскохозяйственного назначения (против рынка земли выступают около 60% граждан).

          Второй момент – это накапливающееся в обществе недовольство Петром Порошенко. Порошенко не выполнил большинства своих предвыборных обещаний: война на Востоке не окончена, социально-экономическими вопросами президент не интересуется, евроинтеграция не дала ожидаемого эффекта, сохраняется высочайший уровень коррупции. Тимошенко рассматривается в качестве кандидата, который гарантированно сможет победить действующего президента.

          Эти два фактора обеспечивают стабильно высокие рейтинги Юлии Тимошенко.

          Проблемы

          Есть у Тимошенко и проблемы, которые ограничивают ее возможности занять президентское кресло.

          Во-первых, Тимошенко имеет давнюю политическую историю (впервые она была избрана в Раду в 1997 году), и отношение к ней в обществе крайне неоднозначное. Успела дважды посидеть в премьерском кресле и дважды – просто посидеть. Ей не верят. На настоящий момент она занимает третье место в «рейтинге антивыбора» (за кого вы ни при каких условиях не будете голосовать). С 27% она уступает в этом отношении только Порошенко (его антирейтинг – 50%) и Арсению Яценюку (он обгоняет Тимошенко на доли процента).

          Как показывают результаты фокус-групповых исследований, Порошенко рассматривается большинством избирателей как «абсолютное зло», в то время как Тимошенко – как зло относительное (тоже дракон, но такой, которого можно натравить на другого дракона).

          Для базового же электората Тимошенко в принципе подозрительная личность, поскольку ей удавалось успешно вести переговоры с Путиным (это само по себе криминал).

          Ну и еще один важный момент – у избирателей огромный спрос на новые персоны. Кандидаты, начавшие свою карьеру при Кучме, считаются морально устаревшими. Именно этим обстоятельством объясняется высокий рейтинг комического актера Зеленского, который, в общем-то, не собирается быть президентом, но при нынешних рейтингах может отрезать Порошенко от второго тура.

          Во-вторых, на настоящий момент политик №1 на Украине – Порошенко. Ему удается навязывать обществу свою повестку дня.

          И Порошенко, и конкуренты адресуются преимущественно к радикальному националистическому электорату. Его немного (менее 20%), но он гиперактивен и, как показывает опыт 2004, 2006 и 2014 годов, способен навязать остальной стране свой выбор на Майдане. Политик, не работающий с этой группой избирателей, рискует повторить судьбу Януковича.

          Разумеется, социально-экономические проблемы касаются этого электората так же, как и любого другого. Но для него более важны идеологические моменты – война с Россией во всем многообразии ее форм, которые и были четко ухвачены политтехнологами Порошенко в виде «АрМоВира» (основной лозунг кампании президента: «Армия. Мова (язык). Вiра (вера – имеется в виду кампания по предоставлению автокефалии украинскому православию)».

          Тимошенко вынуждена поддерживать эти тезисы, но ее позиция остается слабой. Так, например, в то время когда Порошенко предлагает внести конституционные изменения о членстве Украины в ЕС и НАТО (постановка вопроса немного идиотская, но «пипл хавает»), Тимошенко может предложить только предвыборный меморандум кандидатов или в качестве сильного хода – референдум по этим вопросам (власть его почти наверняка выиграет, но будет зафиксирован раскол, который «патриотическая общественность» признавать не хочет).

          В-третьих, у Тимошенко слаба организационная база. Про отсутствие медиахолдинга мы уже упоминали (хотя на Тимошенко работают ресурсы Игоря Коломойского). Полевые партийные структуры в значительной степени деградировали, и восстанавливать их очень трудно.

          В-четвертых, Порошенко не слишком стеснен в использовании силового ресурса. Сажать Тимошенко не спешат (видимо, пришли к выводу, что это больше повредит самому президенту), но «зачистить» СМИ и оргструктуры партии «Батькивщина» вполне можно. Особенно если выборы будут проходить в условиях военного положения, против которого Тимошенко также выступать не может – избиратель верит в российскую агрессию.

          Шансы

          Итак, шансы Тимошенко пока выглядят предпочтительными, высокий рейтинг реален и обусловлен правильно подобранными темами избирательной кампании. Более того, во втором туре она вполне может победить Порошенко за счет меньшего антирейтинга, а других кандидатов – за счет большего опыта.

          Однако это ситуация до начала избирательной кампании (она начинается 31 декабря). В ходе самой кампании возникнут вопросы организационного характера. И главное, Тимошенко столкнется с массированной кампанией президента, направленной на разжигание антироссийской истерии, которой Тимошенко противодействовать не может.

          Еще один риск – выход на выборы относительно нового и незамаранного в деятельности администрации Порошенко кандидата. Такой кандидат сможет оттеснить Порошенко и отобрать голоса Тимошенко, даже не будучи радикально оппозиционным. Таким кандидатом может стать, например, киевский мэр Виталий Кличко (встреча с ним Ангелы Меркель трактуется именно как подбор «европейского» кандидата на пост президента).

          В целом вероятность победы Тимошенко менее 50%.

          Что касается якобы пророссийской позиции Тимошенко – напрашиваются аналогии с Грузией. Там президентом стала Саломе Зурабишвили, которую тоже считали «пророссийской» (во всяком случае, по сравнению с представителем партии Саакашвили Григолом Вашадзе). Первым же своим заявлением новый президент констатировала, что диалог с Россией будет невозможен, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

          Нет сомнений, что позиция Тимошенко будет ровно такая же.


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