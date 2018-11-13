По Киеву развесили оскорбляющие Тимошенко плакаты

В центре Киева были вывешены билборды с изображением лидера партии «Батьковщина», кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко; на них она изображена с большой бородавкой на щеке.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

На билбордах написано: «2019 – последний шанс для бабуси».

В «Батьковщине» заявили, что размещение данных изображений – дело рук президента Украины Петра Порошенко и его соратников. В партии также назвали происходящее «грязной провокацией» и пообещали обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года.

Тимошенко ведет активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов. При этом победить на предстоящих выборах может шоумен Владимир Зеленский.