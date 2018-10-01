Тимошенко пообещала «политический конец» Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что через полгода, после президентских выборов на Украине, действующей украинской власти наступит «политический конец».

Так Тимошенко отреагировала на заявление лидера фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде Артура Герасимова о том, что глава «Батькивщины» якобы «продвигает идеи Кремля», намереваясь ликвидировать Нафтогаз.

Тимошенко отметила, что Герасимов в своей речи совершенно не думал о проблемах страны, а лишь пытался ее дискредитировать.

«Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах. Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев – политический конец», – приводит ее слова УНИАН.

Тимошенко пообещала привлечь нынешнюю украинскую власть к ответственности за каждое преступление, совершенное против народа страны.

Накануне Тимошенко заявляла, что компанию «Нафтогаз» ликвидируют как юридическое лицо сразу после того, как Россия выплатит долг по решению Стокгольмского арбитража. Ранее Тимошенко называла Нафтогаз «ненужным посредником».

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.