Пьяные пациенты тубдиспансера напали на полицейского на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту нападения двух пациентов больницы на участкового, которому пришлось начать стрельбу в медучреждении, сообщает окружное следственное управление СК.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – сообщается на сайте окружного следственного управления СК России.

Напомним, ранее в больнице Ноябрьска двое нетрезвых, имеющих судимости, пациентов агрессивным поведением спровоцировали конфликт. Когда на место прибыл участковый, они напали на него и попытались завладеть его табельным оружием. Полицейский был вынужден открыть стрельбу и смертельно ранил одного из нападавших.

ЧП произошло в туберкулезном отделении местной больницы. По словам следователей, один из пациентов ударил участкового, после чего на сотрудника МВД напал второй рецидивист. Оба, по данным следствия, находились в нетрезвом состоянии.

Также отмечается, что в отношении полицейского проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, участковый применил табельное оружие правомерно.