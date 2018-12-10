Назначена дата пересмотра приговора Хаски

Краснодарский краевой суд 26 декабря пересмотрит постановление в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), которым артист признан виновным в мелком хулиганстве во время своего спонтанного выступления на улице в Краснодаре.

«Дела об административных правонарушениях – первый пересмотр. Кузнецов Д.Н. КоАП: статья 20.1 часть 1. Судебное заседание 26.12.2018 11:00», – сообщили в крайсуде, передает РИА «Новости».

Напомним, 26 ноября рэпера Хаски освободили из-под ареста в Усть-Лабинске Краснодарского края после соответствующего решения суда.

Хаски задержали 21 ноября после того, как тот после отмененного концерта взобрался на машину и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто.