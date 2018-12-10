Названы сроки запуска спутника с помощью «Тополя»

Запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году в случае возобновления программы «Старт-1», сказал генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

Проект предполагает использование снимаемых с боевого дежурства стратегических ракет «Тополь» для вывода спутников на орбиту, пояснил Соломонов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, запуск может состояться в 2022 году. Ранее Соломонов заявлял, что старт ракеты-носителя можно будет осуществить в 2020 году, передает РИА «Новости».

Он добавил, что подходящих для космической программы «Тополей» осталось несколько десятков.

Соломонов сообщил, что существует соответствующее распоряжение правительства, но из-за того, что программой не занимались около 10 лет, ее нужно «реанимировать».

С 1993 по 2006 год было произведено семь запусков ракет «Старт», адаптированных под космические запуски «Тополей».

Программа была заморожена, поскольку было непросто найти заказчиков на подобные пуски. Ракета может нести около 500 кг полезной нагрузки, в те года такими параметрами обладали научные либо учебные космические аппараты.

Созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 ракета-носитель «Днепр» эксплуатировалась до недавнего времени. С 1999 по 2015 год было произведено 22 пуска, 21 из них был успешный.

Также до сих пор используется ракета «Рокот», являющаяся гражданской версией ракеты РС-18. На данный момент рассматривается возможность разработки «Рокот-2», в котором украинскую систему управления заменят на российскую.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» был разработан в Московском институте теплотехники, его развертывание производилось в 1985-1992 годах. В состав комплекса входит трехступенчатая твердотопливная ракета РТ-2ПМ, которая несет один боезаряд.