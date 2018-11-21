Музыканта Animal ДжаZ задержали в Пулково

Барабанщик российской рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин задержан сотрудниками Пулковской таможни в петербургском аэропорту, сообщила представитель группы Мария Минина.

Она сообщила ТАСС, что правоохранители заподозрили музыканта в попытке нелегально перевезти через границу сумму, превышающую максимально допустимую к вывозу в наличных.

По ее словам, музыкант собирался зачислить на карту с помощью банкомата превышающую сумму сразу после сдачи негабаритного багажа. «Сотрудница таможни дала добро на вход в таможенную зону с этими деньгами (Сергей предупредил ее, что ему понадобится выйти из зоны после сдачи багажа, чтобы дойти до банкомата и внести наличные на карту), но сделав после этого один шаг, он был задержан», – рассказала Минина.

Она сказала, что музыканта отпустили, он находится дома. В группе ожидают дальнейшего разбирательства в связи с инцидентом и занимаются поиском юриста.

В пресс-службе Пулковской таможни сообщили, что по факту произошедшего составлен протокол в соответствии со статьей 16.4 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов»).

Лица, пересекающие границу Евразийского экономического союза должны декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки на сумму более 10 тыс. долларов США. Декларированию вне зависимости от количества подлежат также векселя, банковские чеки, ценные бумаги, а средства на банковских картах не декларируются.

Animal ДжаZ – популярная петербургская рок-группа, основанная в 2000 году. Группа выпустила девять альбомов, их песни звучат на радио и попадают в хит-парады. Сергей Кивин играет в коллективе с 2008 года.

Напомним, ранее в центре внимания из-за запретов и срывов концертов оказались российские рэперы. Ситуация вокруг сорванных выступлений привлекла внимание Кремля.