США вновь отсрочили санкции против «Группы ГАЗ» и «Русала»

Департамент министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) уведомил о решении вновь продлить крайние сроки выполнения контрактов с «Русалом», En+ и группой «ГАЗ», контролируемых Олегом Дерипаской.

Сроки завершения всех операций с акциями и долговыми инструментами этих компаний, а также сроки выполнения контрактов с ними для американских граждан продлены до 7 января 2019 года, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон ввел санкции против «Русала» и других российских компаний, которые контролирует Олег Дерипаска, еще 6 апреля. С тех пор фактические сроки вступления санкций в силу неоднократно переносились.

Тем временем совет директоров «Русал» в понедельник, 5 ноября, принял решение о перерегистрации алюминиевого гиганта на территории России.