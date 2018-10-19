США отсрочили санкции против «Группы ГАЗ»

Минфин США продлил сроки для завершения контрактов, операций с акциями, долговыми инструментами «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски с 23 октября до 12 декабря, следует из сообщения департамента ведомства по контролю за иностранными активами (OFAC).

Изначально давалось два месяца на продажу акций и долговых инструментов и два месяца на завершение контрактов. США должны были полностью прекратить взаимодействие с компаниями. Ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня, но сроки неоднократно продлялись, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе также до 12 декабря были продлены сроки для завершения операций с акциями и инструментами «Русала» и En+.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против «Русала» и других российских компаний, которые контролирует Олег Дерипаска.