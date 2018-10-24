Совет директоров «Русала» утвердил решение о перерегистрации в России

Совет директоров алюминиевого гиганта «Русал» после введения против компании американских санкций принял решение о перерегистрации на территории России.

В сообщении «Русала», распространенном на Гонконгской фондовой бирже, говорится, что совет директоров компании принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов) на территорию России, передает ТАСС.

«После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и ее акционеров», – отметили в компании.

Ранее перерегистрация компании в России планировалась на начало октября.

О планах «Русала» перейти в российскую юрисдикцию стало известно в августе.