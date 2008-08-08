Орешкин назвал сроки перерегистрации «Русала» в российском офшоре

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, в какие сроки ведомство ожидает завершения перерегистрации «Русала» в российском офшоре

По словам министра, речь идет о начале октября, передает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас в правительстве занимаются подготовкой подзаконных актов к принятому закону, планируется внести ряд уточнений.

О планах «Русала» перейти в российскую юрисдикцию стало известно в середине августа.

Двумя неделями ранее в России началось формирование специальных административных районов с льготными условиями для работы зарубежных компаний.