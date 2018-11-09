В кабмине повысили прогноз по инфляции

При сохранении нынешнего курса рубля инфляция в России в 2018 году составит 3,7-3,8%, заявили в Минэкономразвития.

«При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября и составит 0,4-0,5% в месяц. В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7-3,8%», – говорится в докладе министерства, передает «Интерфакс».

По тем же данным, в ноябре и декабре произойдет рост цен от 0,4% до 0,5% в месяц.

Официальный прогноз Минэкономразвития и правительства России по инфляции в текущем году равняется 3,4%.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявлял, что целевой показатель в 4% по инфляции может быть превышен из-за сезонного роста огурцов и помидоров.